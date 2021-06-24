وزارة الحج تكشف الفئات الأكثر تسجيلًا بموسم هذا العام

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المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات ستنطلق غدًا

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن نسبة الفئات العمرية المسجلة في الحج من الذين تقدموا لأداء المناسك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات الراغبين لأداء الحج هذا العام.

وكانت الفئات العمرية من 31 إلى 40 هي الأكثر تسجيلًا بنسبة 38%، تلتها الفئات العمرية من 21 إلى 30 بنسبة 26%، ثم الفئات من عمر 41 إلى 50 بنسبة 20%، ثم الفئات العمرية الأقل من 20 سنة بلغت نسبتها 3%، واحتلت الفئات العمرية الأكبر من 60 سنة أقل الفئات تسجيلًا للحج بنسبة 2%.

وبلغ إجمالي عدد المسجلين في حج 1442هـ -وفق ما أعلنته وزارة الحج- 558270 ألف شخص؛ فيما بلغت نسبة الذكور 59% مقابل 41% إناث.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج 1442هـ، والذي استمر 10 أيام؛ حيث بدأ التسجيل من الثالث من شهر ذي القعدة الجاري حتى أمس الأربعاء.

ونوهت وزارة الحج والعمرة بأن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق يوم الجمعة غدًا 15 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 25 يونيو 2021م.