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«الإسكان» تعلن طرح 300 بيت ريفي للبيع في 3 مدن جديدة (تفاصيل)

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«الإسكان» تعلن طرح 300 بيت ريفي للبيع في 3 مدن جديدة (تفاصيل) «الإسكان» تعلن طرح 300 بيت ريفي للبيع في 3 مدن جديدة (تفاصيل)

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أعلنت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموافقة على طرح إعلان بيع 300 بيت ريفي بمساحة 90 م2 بمدن (الفرافرة – باريس – بلاط)، ضمن مشروع سكن لكل المصريين، بمحافظة الوادي الجديد.

وأضافت «عبدالحميد»، وذلك لتحديد الأعداد الفعلية للمتقدمين، ويتم العرض على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الموافقة على الشروع في تنفيذ 48 وحدة سكنية بمدينة الداخلة، و120 وحدة سكنية بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، للحاجزين الحاليين الذين تنطبق عليهم شروط المشروع، وقدموا الإقرارات بالموافقة على السداد طبقا للأسعار الجديدة، ويتم العرض على مجلس الوزراء.

وأشار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق أيضاً على تركيب محطات طاقة شمسية أعلى 42 عمارة ضمن وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وذلك في إطار مبادرة «الإسكان الأخضر».

وقالت مي عبدالحميد: «تمت الموافقة على مذكرة بشأن بناء وحدات سكنية بمحافظة دمياط لاستيعاب تحويلات الإعلان الثامن بالكراستين الحمراء والزرقاء، حيث نصت الموافقة على الإعلان وإرسال رسائل نصية للمواطنين المتبقين من الإعلان السابق للتحويل بالشروط والأسعار الجديدة للوحدة السكنية، وذلك لحصر الأعداد الفعلية للوحدات المطلوب تنفيذها، والشروع في تنفيذ عدد الوحدات السكنية وفقاً للأعداد النهائية للمواطنين المُحولين، ويتم العرض على مجلس الوزراء.

المصرى اليوم

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