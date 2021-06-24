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ختام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين على برنامج «مودة»

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ختام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين على برنامج «مودة» ختام فعاليات المرحلة الثالثة من تدريب المخطوبين والمتزوجين على برنامج «مودة»

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تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اختتم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" فعاليات المرحلة الثالثة من التدريبات للمخطوبين والمتزوجين حديثاً، والتي تم تنفيذها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق "تحيا " وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وشهدت المرحلة تدريب 1390 مُشاركًا ومشاركة من المخطوبين والمتزوجين حديثاً ، وذلك من خلال 22 تدريباً تم تنفيذهم على مستوى خمس محافظات؛ كفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، والأقصر.

وقام بتنفيذ التدريبات نُخبة من المدربين المتخصصين الذين سبق وأن تم إعدادهم من قِبَل المشروع وتدريبهم على تطبيق المحتوى العلمي، بالإضافة إلى مجموعة من أساتذة الصحة الإنجابية بالمحافظات المستهدفة.

وتستند التدريبات إلى محتوى علمي تدريبي تم إطلاقه في فبراير 2019 واعتمده المجلس الأعلى للجامعات المصرية، حيث يتناول المحتوى ثلاثة أبعاد أساسية؛ الابعاد الاجتماعية والنفسية، والأبعاد الدينية، وأبعاد الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، والتي تُسهِم في دعم المقبلين على الزواج بالمعارف والمعلومات المختلفة التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على المودة والرحمة.

المصرى اليوم

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