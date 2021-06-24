جورجينا رودريجز.. ياسمين صبري تستمد أناقتها من عارضة في العشرينات من عمرها

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يومًا بعد الآخر، تزداد الاتهامات للفنانة ياسمين صبري بتقليد عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز، وتحديدًا في اختياراتها لقطع الملابس، بل وصلت المقارنة بين الإسبانية والمصرية الجنسية إلى تصفيفات شعر كلتاهما، وجاءت التعليقات بكثافة على تشابه صور «صبري» مع «روديجيز».

عارضة أزياء وممثلة إسبانية، استمدّت شهرتها من علاقتها بلاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، وبمُجرد تطوّر علاقتهما وظهورهما معًا، بدأت الكاميرات ترصدهما ويتابع عشّاق كريستيانو مجال عملها وإنجازاتها المهنية كـ«عارضة أزياء»، عقب قضاء حياة طبيعية هادئة بعيدًا عن الملاحقات من جمهور حبيبها، فولدت في مدينة خاكا بإسبانيا، وبعد التخرج من الجامعة قررت الانتقال إلى مدريد، وبدأت مسيرتها المهنية حتى تعرفت على «رونالدو».

كانت عارضة الأزياء، كشفت منذ عام طريقة تعارفهما، لافتة إلى أنها رأته عن طريق الصدفة في متجر لبيع الملابس بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في يونيو عام 2016، حيث كانت تعمل في المتجر، الذي يعرض أحد أشهر العلامات التجارية كمساعدة مبيعات، مُشيرة إلى أنها أحبته من النظرة الأولى، والتقيا في اليوم التالي لكنهما اختارا مكانًا بعيدًا عن الأعين حتى يتحدثا دون قلق وتظل علاقتهما سرية، وأخذت تعاملاتهما في التطوّر التدريجي منذ اللقاء الأول.

يمر عام على تعارفهما، وينجبان طفلتهما الأولى ألانا مارتينا، في 12 نوفمبر 2017، من بعدها يزداد اهتمامها بمجال الأزياء، ووصلت شهرتها التي بُنيت على اهتمامها بجمالها وزواجها إلى مُتابعة حوالي 20 مليون مُتابع عبر صفحتها الشخصية بـ«إنستجرام»، حتى الآن، وباتت جورجينا محط الأنظار بتصريحاتها، حيث خطفت الأنظار بحديثها عن مصروفها الشهري من زوجها اللاعب العالمي.

وأوضحت «روديجيز» ذات الـ27 عامًا، عبر صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، أن «رونالدو» يمنحها حوالي 96 ألف يورو شهريًا، ويحصل هو على حوالي 34 مليون يورو سنويًا من ناديه «يوفنتوس» الإيطالي، في حين تركز اهتمامات عارضة الأزياء، حاليًا، على رعاية طفلتهما وممارسة الرياضة، بالإضافة إلى مشاركة المُتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأزيائها وحُبها للأناقة، وتحصل على 8 آلاف يورو مقابل الصورة الواحدة التي تقوم من خلالها برعاية منتج أو شركة معينة.

ولا يزال حبهما وتأثيرها على اللاعب قائمًا، حتى أنه قرر تغيير وصيته الخاصة بـ«منح منزلا في مدريد بقيمة 8 ملايين يورو»، مُدرجًا اسم حبيبته عارضة الأزياء إلى الوصية، أما المنزل يقع في منطقة «لا فينكا» في العاصمة الإسبانية، تلك المنطقة التي عاشت فيها جورجينا مع رونالدو خلال بداية علاقتهما معاً قبل الانتقال إلى إيطاليا.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، الثلاثينية، ردت على اتهام عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز بتقليدها في المظهر والملابس، وعلقت «صبري» من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، على صورة لجورجينا، قائلة: «أنا لا أتنافس مع أي شخص».

وكانت صفحة غير رسمية منسوبة لعارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وجهت رسالة للفنانة المصرية ياسمين صبري، وذلك إثر تداول الكثير من جمهور الاثنين مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

ونشرت الصفحة المنسوبة لجورجينا على موقع «فيسبوك»، صورة لها، موجهة رسالة إلى ياسمين صبري تنهيها عن تقليدها، معلقة: «كوني نفسك وليس أنا»، وذكرت اسم «صبري»، مشيرة إليها.