4 مواجهات قوية في صراع الهبوط بانطلاق الجولة الـ27 للدورى الممتاز غدًا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة 27 من عمر الدوري الممتاز، بـ4 مباريات قوية وحماسية بين الأندية التي تصارع الهبوط حيث تحدد مباريات الغد بشكل كبير شكل الصراع على الهبوط، ومن المقرر أن يلتقي في نفس الجولة الأهلى مع بيراميدز والذى تأجل لظروف المشاركات الأفريقية بينما يواجه الزمالك مصر المقاصة.

ويسعى الزمالك لتعزيز صدارته للدوري بعدما وصل إلى 58 نقطة وتبدو الظروف متشابهة في صفوف الفريقين مثل لقاء الكأس فالزمالك يبدو مكتمل الصفوف.

ويستعيد المقاصة جهود لاعبه الإثيوبي شيملس بيكلي الذي اعتذر لمدربه محمد عظيمة عن انفعاله وتصرفاته بسبب عدم صرف مستحقاته المالية وهو ما أدى لغيابه عن لقاء الكأس.

ويسعى باسم مرسي مهاجم المقاصة لهز شباك فريقه القديم الذي يدرس بقوة إعادته إلى صفوفه في الموسم الجديد.

وفى مواجهة قوية وحماسية يلتقي الاتحاد السكندري وغزل المحلة في ظل رغبة زعيم الفلاحين في استعادة نتائجه الجيدة بعد سلسلة من الهزائم بينما يتطلع زعيم الثغر لمواصلة صحوته.

ويأمل المصري في تعزيز مقعده في وصافة الدوري بفوز جديد على حساب الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز الأخير ويبدو موقفه في غاية الصعوبة في صراع البقاء بالدوري.

ويبقى صدام أسوان ووادي دجلة أحد أهم اللقاءات التي ترسم ملامح صراع البقاء بالدوري فدجلة يحتل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة بفارق 5 نقاط عن أسوان صاحب المركز الخامس عشر.

كما يلتقي في نفس الجولة الجونة مع سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الاسماعيلي وانبي مع المقاولون والأهلى مع بيراميدز.