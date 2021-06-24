بيطري الشرقية يحُصن 4 مليون و384 رأس ماشية وينفذ ٦٣٤٦٥ حملة تطهير خلال 7 سنوات

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مديرية الطب البيطري بإداراتها المختلفة خلال الـ 7 سنوات الماضية، شهدت نشاطًا ملحوظًا في مكافحة إنتشار العدوى وتقديم ‏الرعاية العلاجية للحيوانات والدواجن، من خلال تنظيم حملات للوقاية والتحصين ‏ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية ‏وزيادتها، فضلاً عن الحملات التفتيشية والمرور المفاجئ على مراكز بيع ‏الادوية البيطرية لضبط عبوات الدواء المخالفة، وذلك حفاظًا على صحة ‏المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.‏

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الطب البيطري في أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية، والأسواق، والشوارع، ودور العبادة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، استعرض اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تقريرًا ‏عن إنجازات المديرية خلال الفترة من 2014 حتى مايو 2021، أوضح فيه أن المديرية قامت بتحصين 4384908 رأس ماشية ضد الحمي القلاعية، وتحصين 3965685 رأس ماشية ‏ضد حمي الوادي المتصدع، فضلاً عن تحصين 408531 رأس ماشية ضد جدري الأغنام، وتحصين 408531 رأس ماشية ضد التسمم الدموي، وكذلك تحصين 1254686 رأس ماشية ضد جدري الماشية، مشيراً إلى أن عدد الحيوانات التي تم تحصينها بالمحاجر 218872 رأس ماشية.

وللعمل على زيادة الثروة الداجنة والسمكية والنحل، أوضح مدير مديرية الطب ‏البيطري، أن المديرية قامت بتقديم العلاج لـ 46444685 طائر واجراء الفحص المعملي ‏لـ 2920010 طائر، وبلغ عدد المحصن 32606635 طائر.‏

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن ادارة المجازر بالمديرية قامت ‏بالإشراف على أعمال الذبح لعدد 324923 رأس ماشية ما بين أبقار وجمال ‏وجاموس وفحل جاموس وعجول بقري وضائن وماعز، بالاضافة إلى ذبح 139735164 طائر وتحرير عدد 4141 قضية ذبح خارج السلخانة وتقديم لحوم ‏غير صالحة للاستهلاك الآدمي.‏

وفي مجال الوقاية والحماية من الأمراض المشتركة، أكد مدير مديرية الطب ‏البيطري، أنه تم اختبار عدد 158808 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، كما تم إختبار عدد 117464 ‏حيوان ضد مرض الدرن البقري، وإعدام عدد 187338 كلب ضال، وكذلك تحصين 5769 كلب، مشيرًا إلى أنه ‏تم تنظيم عدد 17318 ندوة مختلفة بمراكز وقري المحافظة لتوعيه الفلاحين ‏والمربين بطرق التغذية السليمة للحيوانات والطيور، وكيفية الحفاظ عليها من ‏الأمراض لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع كلية الطب البيطري، لتنمية المهارات العلمية لأطباء المديرية، وكذلك مديرية الزراعة ومعهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق، للتعاون مع لجان الحصر والتحصين للثروة الحيوانية، وللتبادل العلمي وتنمية مهارات الفحوص المعملية لأطباء المديرية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الخدمات قامت بتنفيذ 210 حملة تفتيشية على عيادات ومعارض وشركات وسيارات بيع ومصانع الأدوية البيطرية، من خلالها تم المرور على 605 موقع، وضبط 4495 صنف مخالف، كما تم ضبط 197865 عبوة دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وأخري محظور استخدامها بيطريا، وتحرير 45 محضر إعدام لمضبوطات من الأدوية المخالفة.

وتصديًا لجائحة كورونا، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء، بتنفيذ 63465 حملة رش وتطهير للمباني الحكومية والأسواق، والشوارع ودور العبادة، والمباني التابعة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، والتطهير الشامل للقرى والعزب والكفور في المحافظة، فضلا عن تقديم رسائل التوعية التثقيفية للعاملين بالمديرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تحديث حصر الثروة الحيوانية بنطاق المحافظة للعام 2020م / 2021، بإلإشتراك مع مديرية الزراعة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشئون البيئة، وبيانها كالتالي 144560 أبقار، و138890 جاموس، و900 أبل، و115515 أغنام، و90077 ماعز، و44560 دواب، ليصل الإجمالي 534502 رأس.

وأشار إلى أن المديرية قامت بمعاينة 108 مركز تجميع ألبان، لمتابعة الإجراءات المتخذة لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوي المحافظة وتحقيق إنتاجية أعلى.