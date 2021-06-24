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نائب بالشيوخ: حققت إكتفاءا ذاتيا من الأسماك والأرز والثروة الداجنه

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نائب بالشيوخ: مصر حققت إكتفاءا ذاتيا من الأسماك والأرز والثروة الداجنه نائب بالشيوخ: حققت إكتفاءا ذاتيا من الأسماك والأرز والثروة الداجنه

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قال الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، أن حققت الاكتفاء الذاتي من الأسماك والأرز والثروة الداجنة وهو انجاز لم يتحقق إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح ، واضاف في بيان له أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح خاصة في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتوسع في استصلاح واستغلال الأراضى الصحراوية الشاسعة خاصة في شمال سيناء والساحل الشمالى والوادى الجديد، مؤكداً أن أراضى سيناء وحدها إذا ما تم استغلالها افضل استغلال يمكن أن تكون سلة غذاء لمصر كلها.

ولفت الدكتور محمد الصالحي، إلى التعاون والتنسيق الحقيقى الذي يتم بين السيد القصير، وزير الزراعة، واستصلاح الأراضي، والدكتور على المصليحي، وزير والتجارة الداخلية، مشيداً بجهود المصليحي في إنشاء العديد من الصوامع الخاصة بالقمح ما قضى على ظاهرة الفاقد من محصول القمح نظراً لاستخدام أفضل الأساليب في حفظ الأقماح.

المصرى اليوم

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