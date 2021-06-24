«الغرف التجارية» تشيد بقرار وزير المالية باستمرار التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

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أشاد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية باستمرار التشغيل التجريبى حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، والذى كان مقررًا في الأول من يوليو المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، ومن ثَمَّ تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.

ووجه رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية نيابة عن مجلس ادارة الاتحاد والغرف التجارية بالمحافظات ومنتسبيها الشكر للدكتور محمد معيط على اصدار هذا القرار مطالبا منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية على مستوي الجمهورية من مستوردين ومصدرين وشركات شحن، بضرورة الاستفادة من مد المهلة التجريبية لتطبيق هذه المنظومة والاستعداد الجيد للتطبيق الالزامي أول أكتوبر المقبل، خاصة أن هذه المنظومة من ضمن خطة التطوير والتنمية في التعاملات الاقتصادية والتحول الرقمي لمواكبة التطورات التي يشهدها السوق العالمي حاليًا، وتتضمن مزيدًا من التسهيلات في التعاملات الجمركية.