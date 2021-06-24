حاصلة على «الحزام الأسود» في الكارتيه.. عروس تعتدي على عريسها في «الصباحية»

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واقعة غريبة تلك التي وقعت في الأردن بين زوجين بعد يوم واحد من زفافهما.

في التفاصيل التي تحدثت عنها الصحف الردنية، فقد اندلعت مشاجرة بين عائلتين في العاصمة الأردنية عمان بعد قيام عروس بضرب عريسها بعد يوم واحد من زفافهما نتيجة تهديده لها بضربها في حال تأخرت في تحضير الغداء.

وبحسب موقع «سرايا» الإخباري الأردني إن العروس لم تتقبل تهديد زوجها لها حيث بادرت هي بضربه وتسببت له بجروح مختلفة في جسده بشكل كبير.

وعلى الفور قام العريس، بإبلاغ عائلته بما حدث، وليجتمع ذوو ‏العائلتين وتتسع المشاجرة بينهما للضرب في الشارع والتي انتهت بتدخل بعض المارة والجيران بعد أن قام الزوج بطلاق زوجته التي تبين فيما بعد أنها تحمل الحزام الأسود في الكراتيه.