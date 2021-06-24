«العربية»: تركيا طلبت من «إعلاميي الإخوان» إيقاف أنشطتهم نهائيًا من أراضيها

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قالت قناة «العربية» الفضائية إن السلطات التركية طلبت من إعلاميين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين وقف أنشطتهم الإعلامية من أراضيها سواء على منصات فضائية ومواقع تواصل اجتماعي ويوتيوب.

ووفقاً للقناة السعودية في تقرير، الخميس، إن «السلطات التركية طلبت من المذيع الإخواني معتز مطر وقف برامجه وأنشطته الإعلامية من تركيا وتحديدا على قناته على يوتيوب وصفحته على فيس بوك».

وأعلن «مطر» بالفعل طلب السلطات التركية منه التوقف عن أنشطته الإعلامية من أراضيها، فيما ذكرت مصادر «للعربية.نت» أن «مطر سيغادر تركيا خلال أسبوعين من الآن ويرحل نهائيا إلى دولة أخرى».

وذكرت أن «السلطات التركية وجهت تعليمات أمس لفضائية مكملين بوقف أي برامج تنتقد مصر أو الدول الخليجية واضطرت إدارة الفضائية لعرض حلقة معادة من برنامج الإعلامي محمد ناصر دون إعلان مسبق فيما صدرت تعليمات أخرى لفضائيات الشرق ووطن بمنع بث أي برامج أو مداخلات تنتقد القاهرة والدول الخليجية».

وطلبت السلطات التركية من الإعلاميين المحسوبين على الجماعة «وقف بث أي برامج إعلامية لهم عبر مواقع التواصل وهددت بإبلاغ إدارة الفيسبوك وتويتر بممارستهم التحريض على الكراهية ووقف صفحاتهم نهائيا مع ترحيلهم خارج أراضيها».

كان المذيع الإخواني معتز مطر أعلن بداية الشهر الحالي رحيله وفريقه رسميا من فضائية الشرق، مضيفا بالقول: «بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل»، وقال «تحياتي لكل زملائي جميعاً وسأفتقدهم، رحلت وفريق برنامجي من قناة الشرق.. ماذا بعد؟».

وكشفت مصادر «للعربية.نت» وقتها عن أن «إدارة القناة رفضت استمرار برنامج المذيع الإخواني بنفس سياسته القديمة التي تنتقد السلطات المصرية، التزاما بتعليمات السلطات التركية بتخفيف حدة الخطاب الإعلامي ضد مصر».