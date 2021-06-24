وكيل زراعة الشرقية يستعرض إنجازات إدارة التدريب خلال عام

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استعرض المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تقريراً عن إنجازات إدارة التدريب والتي نظمت العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية للمهندسين الزراعيين والعاملين والمزارعين ، للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة إنتاجيتها، وكذلك طرق مكافحة الآفات الزراعية وزيادة الإنتاج الحيواني .

وأضاف أنه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية لعدد 32 مهندس بالمديرية والإدارات الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بمقر كلية الزراعة وديوان المديرية في مجال طرق حفظ الأغذية والإضافات الغذائية وأضرارها على الصحة، ، وتدوير المخلفات الزراعية ، والإتجاهات الحديثة لمكافحة الآفات المنزلية طبقاً لبروتوكول التعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق ، كما تم تنفيذ قافلتين توعويتين بالإشتراك مع كلية الزراعة، في إطار مهرجان البيئة الذي تنظمه جامعة الزقازيق لخدمة القرى الأكثر إحتياجاً.

وأشار إلى أنه تم تنظيم قافلة إرشادية بقرية الظواهرية بمركز الحسينية، شملت تخصصات صناعة منظفات ، ومكافحة القوارض والحشرات ، وأمراض النبات ، وأراضي ومياه ، وذلك لعدد 150 من المزارعين والسيدات بالقرية، فضلا عن تنظيم قافلة إرشادية بقرية الدهتمون بمركز أبو كبير ، شملت تخصصات صناعة منظفات ، ومكافحة القوارض والحشرات ، وأمراض النبات ، وأراضي ومياه ، والهندسة الزراعية، وذلك لعدد 60 من المزارعين بالقرية و السيدات الريفيات.

كما تم تنفيذ 3 ندوات بمقر ديوان المديرية عن سلامة الغذاء والصحة العامة، لعدد 60 من العاملين بالمديرية والإدارات الزراعية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ، وكذلك تنفيذ 18 ندوة إرشادية عن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي، و برنامج التحسين الوراثي بعدد من المراكز والقري بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

وأوضح أنه تم تنفيذ ندوتين عن الإعتلال الكلوي وأسبابه والمضاعفات ، و أنواع التلوث وتأثيرها على الصحة العامة لعدد 47 من العاملين بالمديرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وكذلك تنفيذ 9 ندوات تثقيفية عن فيروس كورونا والوقاية منه ، ودور الصندوق الإجتماعي في القروض الصغيرة للشباب ، والزيادة السكانية و أثرها على التنمية ، وتمكين المرأة و الشباب ودورة في التنمية ، وذلك لعدد 107 من العاملين بالمديرية بالتعاون مع مجمع إعلام الزقازيق و مركز النيل للإعلام.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين، للعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة ، فضلاً عن تنظيم ندوات لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في إستخدام الصوب الزراعية، وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة لتحقيق أعلى إنتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي.