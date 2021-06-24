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قررت مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي أن تنضم إلى الرئيس السابق ترامب يوم الأربعاء المقبل في زيارته للحدود الأمريكية المكسيكية.

وحسب صحيفة «ذا هل» سينضم أعضاء من لجنة الدراسة الجمهورية إلى الرئيس السابق على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهي أحدث دليل على أن الجمهوريين يحافظون على قربهم من ترامب منذ تركه لمنصبه ودعمهم بشأن الهجرة التي يعتقدون أنها أسيء التعامل معها من قبل إدارة بايدن.

ويأتي قرار النواب الجمهوريون في الوقت الذي يزيد فيه الرئيس السابق من ظهوره العلني، ويعزز قبضته على الحزب الجمهوري مما يثير احتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وقال النائب جيم بانكس رئيس لجنة الدراسة الجمهورية، وهي أكبر تجمع في الحزب الجمهوري بمجلس النواب: «أمضى الرئيس ترامب أربع سنوات في إصلاح الحدود. لكن إدارة بايدن كسرتها مرة أخرى، ونحن الآن نمر بأسوأ أزمة حدودية في تاريخنا».

وأضاف بانكس: «لهذا السبب جعلت لجنة الدراسة الجمهورية تنفيذ إرث ترامب بشأن الهجرة على رأس أولوياتنا لهذا الكونجرس، ولماذا نتجه إلى الحدود مع الرئيس ترامب لشرح كيف يمكننا إنهاء هذه المشكلة الوطنية».

ووفقا لصحيفة «بوليتيكو» من المقرر أن يشارك نحو 12 من أعضاء لجنة الدراسة الجمهورية الرئيس السابق في رحلتة يوم الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب أنه سيزور الحدود الأمريكية المكسيكية، حيث يسعى الجمهوريون إلى تسليط الضوء على تعامل إدارة بايدن مع الهجرة. وذكر ترامب في بيان إنه سينضم إلى حاكم ولاية تكساس جريج أبوت بناء على دعوته للقيام بجولة على الحدود.

وقال ترامب في بيان: «ورثت إدارة بايدن مني الحدود الأقوى والأكثر أمانًا في تاريخ الولايات المتحدة وفي غضون أسابيع فقط حولتها إلى أسوأ أزمة حدودية في تاريخ الولايات المتحدة»

وأضاف ترامب: «آمل أن تسلط زيارتي الضوء على هذه الجرائم ضد أمتنا، وتظهر للأشخاص المذهلين في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، ودوريات الحدود أنهم يحظون بدعمنا الذي لا يتزعزع».

وعكست إدارة بايدن في أسابيعها الأولى العديد من سياسات عهد ترامب التي تهدف إلى تقييد الهجرة الشرعية وغير الشرعية، ورفعت القيود المفروضة على طلبات الحصول على البطاقة الخضراء «Green Car»، وألغت حظر السفر المفروض على عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، وأنهت سياسة «ابق في المكسيك».

وألقى الجمهوريون باللوم على تحول بايدن السريع عندما اندفع عدد قياسي من المهاجرين إلى الحدود الأمريكية المكسيكية في الأشهر القليلة الأولى من رئاسته.

وعلي الرغم من تراجع هذه الأرقام منذ ذلك الحين، لكن نواب الحزب الجمهوري ضغطوا على الرئيس بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس لزيارة الحدود الجنوبية لتقييم الوضع وإظهار الدعم لإنفاذ القانون.

من جانبهم، انتقد الديمقراطيون الرئيس السابق ترامب بسبب طريقة تعامله مع الأطفال المهاجرين. وبموجب سياسة عدم التسامح المطلق التي انتهجها، تم فصل الأطفال عن والديهم في محاولة منه لردع العائلات عن عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وكلف بايدن نائبته هاريس بقيادة جهود الإدارة لوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى. وزارت هاريس جواتيمالا والمكسيك لمناقشة الجهود الجارية لتقديم المساعدة لهذين البلدين بالإضافة إلى السلفادور وهندوراس. لكن هاريس وخبراء أقروا بأن المشكلة ستتطلب استثمارات مستدامة.

وقالت هاريس إن الناس لا يريدون مغادرة وطنهم ولكنهم يفرون بسبب التهديدات الموجهة إليهم أو لأنهم ببساطة لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، وهم بحاجة إلى الشعور بالأمل في أن المساعدة على الطريق.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية تكساس عن خطط لبناء جدار على الحدود الجنوبية للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة، معلناً أنه في حين أن تأمين الحدود هو مسؤولية الحكومة الفيدرالية، فإن تكساس لن تقف مكتوفة الأيدي لأن هذه الأزمة تزداد.