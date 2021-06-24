أخبار عاجلة

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا» -
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور) -
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات  -
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف -
تأجيل محاكمة نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى سبتمبر -
لتأهيل ذوى الاعاقات السمعية.. إطلاق برنامج سفراء الأيدي الناطقة بمكتبة الإسكندرية -
التعليم: ضبط 15 حالة غش واستبعاد 4 رؤساء لجان في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة -
خبير أراضي: المحاصيل الورقية الأكثر مقاومة للملوحة يليها المحاصيل الحقلية فالخضروات -
أرسنال يضمّ البرتغالي تافاريس إلى صفوفه -
"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مدرب كولومبيا عن حكم مباراة البرازيل: ليس لدى ما أقوله

Print
مدرب كولومبيا عن حكم مباراة البرازيل: ليس لدى ما أقوله مدرب كولومبيا عن حكم مباراة البرازيل: ليس لدى ما أقوله

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تحسر رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، على المجهود الذي بذله لاعبوه أمام البرازيل.

وقال رويدا بعد المباراة: «من المؤسف بلا شك أن كل جهد الفريق قد ضاع في كرة ثابتة كنا قد تدربنا عليها، وفي النهاية كلفنا ذلك مجهود مباراة رائعة».

وأكد رويدا أن هدفي البرازيل كانا نتيجة فقدان الكولومبيين تركيزهم.

وأضاف: «كانت مباراة قوية أظهرنا فيها التزاما شديدا وشخصية رائعة، ورغبة في تحقيق نتيجة جيدة».

وأكد رويدا أن كولومبيا كان بإمكانها الفوز إذا هاجمت البرازيل عندما تقدمت بكل خطوطها وأهملت الدفاع.

وتابع: «كنا بحاجة لدقة أكبر في المرتدات للاستفادة من تقدم خطوط البرازيل».

وعن رأيه فيما إذا كان الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قد أثر على نتيجة المباراة بعدم إلغاء هدف البرازيل الأول بعدما اصطدمت الكرة به، رد رويدا: «ليس لدي ما أقوله».

واعترض لاعبو كولومبيا على الهدف بشدة، بسبب اصطدام الكرة في الحكم أثناء هجمة البرازيل، لكنه استأنف اللعب دون توقف، فأرسل رينان لودي عرضية قابلها فيرمينو برأسية سكنت شباك الحارس دافيد أوسبينا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا»

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا»

تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور)

تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور)

خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات 

خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات 

لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف

لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف