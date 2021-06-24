أخبار عاجلة

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا» -
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور) -
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات  -
لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف -
تأجيل محاكمة نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى سبتمبر -
لتأهيل ذوى الاعاقات السمعية.. إطلاق برنامج سفراء الأيدي الناطقة بمكتبة الإسكندرية -
التعليم: ضبط 15 حالة غش واستبعاد 4 رؤساء لجان في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة -
خبير أراضي: المحاصيل الورقية الأكثر مقاومة للملوحة يليها المحاصيل الحقلية فالخضروات -
أرسنال يضمّ البرتغالي تافاريس إلى صفوفه -
"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مدرب البرازيل يكشف سر الريمونتادا أمام كولمبيا

Print
مدرب البرازيل يكشف سر الريمونتادا أمام كولمبيا مدرب البرازيل يكشف سر الريمونتادا أمام كولمبيا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مدرب منتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، سر انتصار السيليساو في الريمونتادا الذي حققها على كولومبيا (2-1) في كوبا أمريكا، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية.

كما انتقد مدرب البرازيل أرضية الملعب والتحكيم.

وعقب المباراة التي أقيمت صباح الخميس، أكد تيتي أنه حين يبدأ الفريق بخسارة يجب أن يخرج ويخلق الفرص.

وأشار إلى أن سر فوز البرازيل هو «التبديلات» التي أجراها في الشوط الثاني الذي انتهى بوجود 6 لاعبين هجوميين بالفريق.

وأوضح أنه حقق الريمونتادا بفضل «التركيز العالي والتبديلات المناسبة التي أهلت الفريق مرة أخرى».

وقال إن «الفضل يعود للاعبين الذين سيطروا وقاموا بتمريرات جيدة، أولئك الذين دخلوا المباراة كان لديهم هذه القدرة».

وتضمنت التبديلات إنزال كل من روبرتو فيرمينيو وجابيجول وإيفرتون سيبولينيا ولوكاس باكيتا ورينان لودي للانضمام إلى نيمار في الهجوم.

وأقر تيتي بأن هذه التبديلات الهجومية بدت كمخاطرة، «وربما كانت لتتسبب في استقبال المزيد من الأهداف عبر الهجمات المرتدة».

لكنه أوضح أنه كان سيخاطر أيضا بأن يتوتر اللاعبون لعجزهم عن قلب النتيجة.

وأشار إلى أن سوء حالة ملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو، الذي انتقده من قبل، زادت من صعوبة قلب النتيجة.

وأوضح: «ملعب في حالة متردية للغاية كهذه يضر باللقاء برمته. من غير المقبول أن يلعب رياضيين من فريقين رفيعي المستوى ويلعبان في أوروبا على ملعب بهذا الوضع».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا»

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «عابد» للائحة الداخلية وترفض تعديلات «أبوالعلا»

تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور)

تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور)

خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات 

خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات 

لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف

لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف