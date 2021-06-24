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كلينسمان: مواجهة إنجلترا ضد ألمانيا ستحسمها ركلات الترجيح

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كلينسمان: مواجهة إنجلترا ضد ألمانيا ستحسمها ركلات الترجيح كلينسمان: مواجهة إنجلترا ضد ألمانيا ستحسمها ركلات الترجيح

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أكد يورجن كلينسمان، مدرب منتخب ألمانيا السابق، أن المانشافت يتشابه مع نظيره الإنجليزي، قبل مواجهتهما المرتقبة في ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا «يورو 2020»، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

وقال كلينسمان لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «أعتقد أن المنتخبين في موقف مشابه، وإذا نظرت في الفريقين، مركز بمركز، فإنهما متقاربان للغاية. ستكون معركة متكافئة».

وأضاف: «الأداء في يوم المباراة هو الذي سيحسم الفائز».

وواجه المنتخبان صعوبات في دور المجموعات، حيث خسر الألماني أمام نظيره الفرنسي، وفاز على البرتغال، وتعادل مع المجر (2-2) ليتأهل للدور التالي.

ولم يتلق المنتخب الإنجليزي أية أهداف ولكنه سجل مرتين فقط، حيث تغلب على المنتخبين الكرواتي والتشيكي بنتيجة واحدة هي (1-0)، فيما تعادل مع المنتخب الاسكتلندي سلبيا.

وقال كلينسمان: «رأينا وجها آخر أمام البرتغال، والآن مرة أخرى وجها مختلفا (للمنتخب الألماني أمام المجر)».

وتابع: «مع المنتخب الإنجليزي لدينا نفس القصة تقريبا أمام المنتخب الإسكتلندي».

وكان كلينسمان يلعب في صفوف المنتخب الألماني الذي تغلب على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي بكأس العالم 1990، وفي الدور قبل النهائي ليورو 1996 في ويمبلي.

وتوقع كلينسمان أن تنتهي المباراة مرة أخرى بركلات الترجيح.

المصرى اليوم

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