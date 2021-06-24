انطلاق بطولة «ستريت وورك أوت» بالعاصمة الإدارية.. غداً

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ينظم الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية، برئاسة إسلام قرطام بطولة «ستريت وورك أوت» ضمن فعاليات «مهرجان العاصمة الإدارية الرياضى»، الذي يقيمه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب في إطار الاحتفالات بثورة 30 يونيو المجيدة، في تمام الساعة السادسة مساءً، يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2021، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد كبير من قيادات ونجوم الرياضة المصرية والشخصيات العامة.

ومن المنتظر أن يحضر فعاليات البطولة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك أوت، ومؤسس فريق كوسكواد، وعدد من نجوم الرياضة المصرية، أبرزهم البطل العالمي بيج رامى صاحب إنجاز الفوز ببطولة مستر أوليمبياد 2020، والنجم كرم جابر بطل المصارعة الأوليمبي، وعدد من الأبطال الأوليمبيين المتأهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2021.

وتشهد فعاليات استعراض نتائج مبادرة علاج الإدمان بالرياضة التي تبناها اتحاد رياضات الشارع وتقديم نماذج للمتعافين لنقل تجربتهم، مع إقامة مباراة في كرة القدم بين المتعافين ونجوم كرة القدم، ويشارك في اللقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونجوم الكرة والإعلام أحمد حسن وشادى محمد وعبدالحليم على وأحمد بلال ووائٔل القباني وطارق مصطفى ومحمود أبو الدهب وخالد الغندور وإسلام صادق، ويعلق على المباراة كابتن مجدى عبدالغنى.