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تعرف على قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات

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تعرف على قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات تعرف على قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات

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أجريت قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات التي ستقام العام المقبل 2022 في الهند، والتى أقيمت صباح اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في التصفيات 28 منتخبا، جرى توزيعها على 8 مجموعات، بحيث تضم 4 مجموعات أربعة منتخبات، في حين تضم 4 مجموعات ثلاثة منتخبات.

وأوقعت القرعة منتخب لبنان للسيدات في المجموعة الرابعة إلى جانب الإمارات، وميانمار وغوام.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النهائيات التي تقام في الهند خلال الفترة من 20 يناير، حتى 6 فبراير.

وكانت منتخبات اليابان (حاملة اللقب) وأستراليا (الوصيفة) والصين ثالثة النسخة الماضية، حصلت على مقاعد التأهل تلقائيا للنهائيات، التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 12 منتخبا، إضافة لمنتخب الهند بصفته المستضيف.

قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند

– المجموعة الأولى: الصين تايبيه، البحرين، تركمانستان، لاوس.

– المجموعة الثانية: فيتنام، طاجيكستان، المالديف، أفغانستان.

– المجموعة الثالثة: ، سنغافورة، العراق، إندونيسيا.

– المجموعة الرابعة: ميانمار، الإمارات، غوام، لبنان.

– المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، أوزبكستان، منغوليا.

– المجموعة السادسة: الفلبين، هونج كونج، نيبال.

– المجموعة السابعة: الأردن، إيران، بنجلادش.

– المجموعة الثامنة: تايلاند، فلسطين، ماليزيا.

المصرى اليوم

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