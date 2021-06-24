البتسواني بوندو حكما لمباراة الرجاء وبيراميدز بدلا من سيكازوي

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أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز بإجراء تعديلات على طاقم حكام مباراته أمام الرجاء المغربي والتي تقام في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بكازبلانكا في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر كاف إسناد قيادة المباراة تحكيميا للحكم البتسواني جوشوا بوردو بدلا من الحكم الزامبي جاني سيكازوي، فيما تقرر تعيين الحكم السنغالي إيسا ساي ليكون الحكم الرابع بعد تكليف جوشوا بوندو بتولي إدارة اللقاء بدلا من وجوده كحكم رابع.

وانتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.