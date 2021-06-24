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أبرز مباريات اليوم .. مواجهات نارية في كوبا أمريكا وكأس العرب

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أبرز مباريات اليوم .. مواجهات نارية في كوبا أمريكا وكأس العرب أبرز مباريات اليوم .. مواجهات نارية في كوبا أمريكا وكأس العرب

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تقام اليوم الخميس 24-6-20201 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس كوبا أمريكا 2021 بالإضافة إلى مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا، واستكمال الأدوار التمهيدية من بطولة كأس العرب في قطر.

وتُلعب الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما، والتي تعد فرصة كبيرة للمنتخب الوطني للشباب الذي تم تكوينه مؤخرا من مواليد 2003، كما تعد المحطة الأولى في خطة إعداد الفريق وصولًا إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب التي تنظمها بعد أقل من سنتين، وهي في الوقت نفسه المؤهلة لنهائيات للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا 2023.

وتستعرض «المصري اليوم» مواعيد أبرز المباريات والقنوات الناقلة.

يواجه مننتخب أوروجواي نظيره منتخب بوليفيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس كوبا أمريكا 2021، وتقام المباراة في تمام الحادية عشر مساءً، وتذاع عبر قناة Bein Sports HD 5 Max

وعقب لقاء أوروجواي ضد بوليفيا ينطلق لقاء آخر في الثانية من صباح غدا الجمعة بين منتخبي تشيلي وباراجواي في إطار نفس الجولة وتذاع عبر قناة Bein Sports HD 5 Max

ويلتقي منتخب فلسطين مع نظيره جزر القمر في إطار الأدوار التمهيدية لبطولة كأس العرب في تمام الساعة السابعة مساء وتنقل المباراة عبر قنوات بي ان سبورت المفتوحة

كما تقام 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما والتي تستضيفها مصر

جزر القمر ضد السنغال في الرابعة عصرا

أوزبكستان ضد تونس في الرابعة عصرا

لبنان ضد العراق في السابعة مساءا

اليمن ضد في السابعة مساءا

تنقل جميع مباريات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورت والنيل للرياضة

وتشهد النسخة السابعة مشاركة 16 منتخباً، موزعة على أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر- النيجر- موريتانيا- الجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب- طاجيكستان- الإمارات- جيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال- لبنان- العراق- جزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس- اليمن- السعودية- أوزبكستان.

وتقام مباريات البطولة على ملاعب استاد القاهرة الدولي وبتروسبورت والمقاولون العرب، بالإضافة إلى ملعب الكلية الحربية.

المصرى اليوم

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