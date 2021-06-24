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تبأسعار مناسبة ..وفير لحوم الاضاحى ب755 فرع على مستوى الجمهورية

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تبأسعار مناسبة ..وفير لحوم الاضاحى ب755 فرع على مستوى الجمهورية تبأسعار مناسبة ..وفير لحوم الاضاحى ب755 فرع على مستوى الجمهورية

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قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثامنة عشر من مبادرة " كلنا واحد " لمدة عشرون يوماً إعتباراً من يوم 30 يونيو الجارى وحتى 20 يوليو القادم 2021م، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع "غذائية إستراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية" مستلزمات طبية وقائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيراً على المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع عدد 19 من السلاسل التجارية الكبرى "خير زمان – هايبر وان – سبينيس - كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى - هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة - كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله" بإجمالى 755 فرع على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40% وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين وإنشاء عدد 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات "القاهرة ، الجيزة ، القليوبية " بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحى الحية بكافة أنواعها ، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

من جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية ، والإستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

المصرى اليوم

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