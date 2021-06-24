ضبط 174 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية المكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الجهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 174 قطعة سلاح ناري بحوزة 147 متهمًا، و197 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 82434 حكم قضائي متنوع، وضبط 207 قضايا مخدرات بإجمالي 218 متهمًا ضُبط خلالها كميات من الحشيش والبانجو والهيدرو والآيس والبودروالشابو والإستروكس، و2328 قرص مخدر.

كما ضبطت 40 من المتهمين الهاربين، وضبط 29 متهمًا بأعمال البلطجة، و354 دراجة نارية مخالفة، و25029 مخالفة مرورية متنوعة.

وقامت الحملات بفحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.