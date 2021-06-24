مصادر: ضياع أوراق دعاوي «القضاء الإداري بالكامل» في حريق أرشيف مجلس الدولة

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كشفت مصادر مطلعة بمجلس الدولة عن إحتراق محتويات «أرشيف مجلس الدولة» بالكامل نتيجة الحريق الذي نشب أمس بمبني الحفظ الكائن بشارع..... بالقرب من مقر المجلس، حيث أتت النيران على 70% من أوراق الدعاوي الموجودة به، وأتلفت المياه أثناء عمليات الإطفاء ما تبقي من محتويات المبني،

وقالت المصادر أن وحدة الحفظ التي نشب فيها الحريق أمس تحوي كافة أوراق ومستندات محاكم القضاء الإداري بأكملها، وتضم أوراق لدعاوي حديثة لم يمر عليها سوي عدة أشهر، وذلك عقب حفظها بوحدة الحفظ تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة الحالي بإيداع الأحكام التي لم يتم الطعن عليها في خلال 60 يوم من صدورها بقلم الحفظ، بهدف تخفيف حجم الأواق والمستندات الموجودة بالأقسام الإدارية لمحاكم مجلس الدولة بمقره الرئيسي الكائن به قاعات الجلسات والموظفين.

وأضافت المصادر أن شهود عيان قالوا في تحقيقات النيابة ومعاينتها الأولية أنهم شاهدوا بعض الموظفين ألقوا بــ «أعقاب السجائر» على الأرض، وهو ما يرجح أنها أمسكت بالأوراق وأدت إلى إشتعال النيران في كامل محتويات المكان، خاصة وأن الحريق نشب عقب إنصراف الموظفين وإنتهاء مواعيد العمل الرسمية، ما أدي إلى عدم إمكانية السيطرة عليها في بدايتها..

وأكدت المصادر أنه من الصعب جدا حصر حجم خسائر الحريق من ناحية الأوراق والمستندات، خاصة وأن النيران أتت على كامل محتويات «قلم الحفظ»، وأن ما أمكن فقط حمايته هي نصوص الأحكام والحيثيات التي تم نسخها إلكترونيا، وفيما عدا ذلك من مستندات ومذكرات فقد دمرها الحريق وأصبح لا أثر لها ولا يمكن إستعادتها بأي حال من الأحوال..

ولفتت المصادر إلى أن هناك خطرا أخر يواجه «وحدة حفظ المحكمة الإدارية العليا» الكانة بشارع رضوان بن الطبيب داخل عمارة سكنية قديمة، حيث تتكدس الأوراق والمستندات على نحو يثير مخاوف أكبر في ظل عدم وجود منافذ مناسبة وأو حتي مخارج للموظفين ذاتهم في حالة وقوع أي طارئ، وهو ما يضع إدارة مجلس الدولة أمام مسئولية إيجاد وسيلة عاجلة لحماية أرواح الموظفين وكذا أوراق القضايا من أي خطر محتمل.

كانت نيابة شمال الجيزة قد عاينت موقع حريق مبني أرشيف مجلس الدولة الكائن بشارع أحمد نسيم بالدقي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت النيابة بإنتداب خباء الأدلة الجنائية لمعاينة وفحص موقع الحريق والوقوف على أسبابه.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة في الخامسة من عصر أمس، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق تمكنت من السيطرة على النيران وإنهاء عمليات التبريد وإعادة حركة المرور في الشارع إلى طبيعتها عقب تكدس السيارات بسبب النيران.