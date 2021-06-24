بسبب تهديد "وجبة الغداء".. طلاق عروس تحمل الحزام الأسود بعدما ضربت زوجها

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المشاجرة بدأت بين عائلتين في الأردن عقب الواقعة التي جاءت بعد يوم واحد من زفافهما

بعدما هددها زوجها بالضرب إذا تأخرت في تحضير الغداء؛ لم تتردد عروس في الأردن في ضرب زوجها، في ثاني أيام الزفاف.

وبدأت المشاجرة بين عائلتين في العاصمة الأردنية عمان بعد إقدام عروس على ضرب عريسها بعد يوم واحد من زفافهما، ردًّا على تهديده لها بضربها في حال تأخرت في تحضير الغداء.

وبحسب شهود عيان؛ فإن العروس رفضت تهديد زوجها لها، وانهالت عليه ضربًا؛ مما أصابه بجروح مختلفة في جسده.

وسارع العريس بإبلاغ عائلته بما حدث؛ لتندلع مشاجرة بين العائلتين وتصل إلى الشارع، قبل تدخّل بعض الجيران؛ حيث طلّق الزوج عروسه، التي اتضح أنها حاصلة على الحزام الأسود في الكاراتيه.