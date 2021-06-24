وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان تنفيذ المشروعات التنموية وتطوير الريف

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عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمقر الوزارة، في إطار اللقاءات الدورية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء شعراوي مع المحافظ آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي يجري تنفيذها في مركزي الصف وأطفيح في ١١ وحدة محلية قروية و٤٢ قرية رئيسية وحوالي ٩٠ تابع والتي سيستفيد منها أكثر من مليون مواطن وستتخطى تكلفة المشروعات المخططة للتنفيذ خلال المرحلة الحالية حوالي ٦ مليار جنيه.

وأشار شعراوي إلى المتابعة الدورية من رئيس الجمهورية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة، بالإضافة إلى الاجتماعات الأسبوعية للسيد رئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لسرعة الانتهاء من المشروعات المخططة في التوصيات الزمنية المحددة وإزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

وقال اللواء راشد إن هناك تفقد ومتابعة بصورة مستمرة للمشروعات الجارية خاصة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء منها في المواعيد المخططة لذلك وتذليل أي تحديات تواجه الجهات والشركات المنفذة نظراً لأهمية تلك المشروعات الخدمية للمواطنين في القري بما يساعد في تحسين أحوالهم المعيشية.

وأوضح أن المشروعات المخططة للتنفيذ تشمل كافة القطاعات الخدمية التي تهم أبناء القري وعلي رأسها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والطرق والغاز والكهرباء والمجمعات الخدمية.

وخلال اللقاء حرص اللواء شعراوي على متابعة جهود محافظة الجيزة في رفع تراكمات القمامة والمخلفات اليومية وتحسين مستوي نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بما يحقق رضا المواطنيين بالمحافظة على مستوي نظافة الشوارع.

كما تابع المشروعات الخاصة بالمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة والتواصل مع بعض الشركات العاملة في مجال المخلفات وجمع القمامة للدخول في المنظومة الجديدة بما يساعد في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لمحافظة الجيزة باعتبارها من المحافظات السياحية المهمة خاصة في ظل وجود المتحف المصري الكبير والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذا المشروع القومي الهام.

وشهد الاجتماع أيضاً متابعة جهود المحافظة في رفع الاشغالات وإزالة أي تجاوزات في ملف البناء، حيث أشار محافظ الجيرة إلى الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق على مدار اليوم في كافة المناطق للتصدي لمحاولات البناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما حرص اللواء شعراوي على متابعة جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا لاستمرار السيطرة على أعداد المصابين والحد من الارتفاع مرة آخري والحفاظ على سلامة وصحة مواطني المحافظة، وعرض اللواء أحمد راشد جهود الاجهزة المعنية للحملات اليومية التي تقوم بها على المطاعم والمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالاجراءات ومواعيد الغلق ومنع استخدام الشيشة وارتداء الكمامات الواقية.

وشدد شعراوي على ضرورة استمرار تلك الحملات والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة والغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية أو لتقديمها الشيشة للمواطنين.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة جهود المحافظة في تنفيذ مشروعات تطوير وتوسعة الطرق وخطط الرصف وانشاء بعض المحاور المرورية الجديدة والممشي السياحي بمنطق المريوطية والتي سوف تسهم في عودة الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة والنسق العام وتحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات المرورية وحل التكدسات، كما تم استعراض مقترحات الخطة الاستثمارية والمشروعات التي سيتم تنفيذها في العام المالي المقبل بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومواصلة عملية التنمية وتلبية طموحات مواطني المحافظة خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.