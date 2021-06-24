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جورجينا زوجة رونالدو تطارد ياسمين صبري.. ومواقع التواصل ساحة للمعركة

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علّقت الفنانة ياسمين صبري على اتهام عارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، بتقليدها في المظهر والملابس.

وعلقت «صبري» من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، على صورة لجورجينا، قائلة: «أنا لا أتنافس مع أي شخص».

أحدث إطلالة للفنانة ياسمين صبري - صورة أرشيفية

وكانت صفحة غير رسمية منسوبة لعارضة الأزياء والممثلة الأسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وجهت رسالة للفنانة المصرية ياسمين صبري.

جورجينا وياسمين صبري

إثر تداول الكثير من جمهور الاثنين مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

جورجينا وياسمين صبري

ونشرت الصفحة المنسوبة لجورجينا على موقع «فيسبوك»، صورة لها، موجهة رسالة إلى ياسمين صبري تنهيها عن تقليدها، معلقة: «كوني نفسك وليس أنا»، وذكرت اسم «صبري»، مشيرة إليها.

وتلك ليست المرة الأولى التي يتم تشبيه إطلالات «صبري» بـ جورجينا، إذ طالما طالت عبارة واضحة من المُتابعين للفنانة المصرية وهي «لا تسوي نفسك جورجينا»، حيث يتهم الكثيرين ياسمين بتقليد الثانية.

جورجينا وياسمين صبري

المصرى اليوم

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