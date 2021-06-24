شاب يصرف معاش جدته المتوفية لمدة 7 سنوات بتوكيل عام في الدقهلية

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تمكنت مباحث الأموال العامة، الخميس، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية، لاستمراره في صرف معاش جدته لوالده بعد وفاتها لعدة سنوات، بموجب توكيل عام رسمي.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من مسؤولي إحدى الهيئات الحكومية بالدقهلية، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الهيئة دون وجه حق بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2019 بالاستمرار في صرف معاش جدته لوالده بموجب توكيل عام رسمي، والتي توفيت في غضون عام 2013، وعدم إخطار الهيئة بوفاتها لإيقاف صرف المعاش وذلك بالمخالفة للقانون، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق وأضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالي المستولى عليه.

تمكن ضباط الإدارة من الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.