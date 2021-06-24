ضبط ناظر مدرسة ابتدائي بحوزته مخدرات بمليون و500 ألف جنيه

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نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، في ضبط ناظر مدرسة إبتدائيه وعامل في مركز جرجا ب سوهاجتبين من التحريات قيامهما، بترويج كمية كبيرة من مخدر الشابو المخدر بلغت كيلو جرام تقريبا، وقدرت بحوالي مليون ونصف المليون جنيه.

ترجع الواقعة لورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات «فرع سوهاج» بقيام ناظر مدرسة وعامل بمركز شرطة جرجا بترويج وتوزيع المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى في عملية البيع والتوزيع بقصد الإتجار وجنى أموال من عملية ترويج المخدر الأمر الذي يؤثر على الصحة العامة للمواطنين ويضر بالإقتصاد.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما متلبسين بالحرز والحيازة.