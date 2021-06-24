وزير السياحة والآثار يلتقى المستشار الاقتصادي للمستشارة الألمانية 

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التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بالدكتور لارس هاندرك رولر Lars Hendrik Röller المستشار الاقتصادي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك بحضور السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الحالية التي يجريها وزير السياحة والآثار للعاصمة الألمانية برلين، والتي تعد الزيارة الثانية له بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد لدفع حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالإشادة بعمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها في كافة المجالات والتي من بينها مجال السياحة والآثار.

كما تحدث عن أهمية صناعة السياحة في انعاش ودعم الاقتصاد القومي المصري والألماني وما تساهم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالسياحة تعد أحد روافد مصادر الدخل القومي للبلدين.

وأشار إلى أن السوق الألماني يعد أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدا على جاهزية واستعداد المنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السائحين، فمصر تفتح زراعيها لكل شعوب العالم.

كما أطلع وزير السياحة والآثار مستشار المستشارة الألمانية على الموقف التنفيذي لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، حيث تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وسيتم الانتهاء من تطعيم المواطنين والمقيمين بهما نهاية يونيو الجاري، كما أنه جاري تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المقاصد السياحية الأخري في القاهرة والساحل الشمالي والمحافظات السياحية بالصعيد والمدن السياحية المختلفة.

وقام أيضا باستعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبيقها مصر في المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات وشركات الطيران والأنشطة السياحية.