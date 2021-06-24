كشوف طبية وعلاج لـ 703 ألف سيدة بالمبادرة الرئاسية لـ«صحة المرأة» بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة والتي اطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 703 الف و400 سيدة بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

من جانبه، أشار الدكتور احمد خليل منسق المبادرة بالمحافظة، أن الهدف من المبادرة، الكشف على الامراض المزمنة الغير سارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وامراض سكر الدم من خلال قياس السكر عشوائي في الدم واجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي،، ويتم تحويل الحالات المشتبه بها إلى مستشفى المنيا العام، ومغاغة المركزى، ومستشفي ملوي، كما يتم تحويل الحالات لاجراء التحاليل والاشعات إلى مركز الأورام بالمنيا لاتخاذ اللازم بالمجان.