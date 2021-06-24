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«التضامن الاجتماعي» تنظم زيارة تعريفية لأبناء دور الرعاية بالكاتدرائية المرقسية

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«التضامن الاجتماعي» تنظم زيارة تعريفية لأبناء دور الرعاية بالكاتدرائية المرقسية «التضامن الاجتماعي» تنظم زيارة تعريفية لأبناء دور الرعاية بالكاتدرائية المرقسية

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استمرارًا لتوجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تعزيز الدمج المجتمعي وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب من أبناء دور الرعاية، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها الوزارة والتي تضمنت المتحف الجوى للقوات الجوية وبانوراما حرب أكتوبر ومشيخة الازهر.

وخلال الزيارة التي أشرفت عليها الدكتور اللواء هبة أبوالعمايم مستشار الرقابة والتفتيش بوزارة التضامن الاجتماعي، التقى الأطفال والشباب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث تبادل الحديث معهم حول الانتماء وحب الوطن والتسامح والوحدة الوطنية، كما أجروا جولة تفقدية داخل الكاتدرائية المرقسية والكنيسة البطرسية.

وقالت الدكتور اللواء هبة أبوالعمايم إن الزيارة تأتي في إطار توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة الجهود لتعزيز التواصل والدمج المجتمعي وغرس قيم الانتماء والمواطنة لدى أبناء مؤسسات الرعاية المختلفة.

المصرى اليوم

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