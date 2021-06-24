أحمد فتحي سرور يكشف أهداف وأهمية مركز «كميت» للتحكيم الدولي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس أمناء مركز كميت للتحكيم الدولي، إن هدف المركز هو تكوين جيل من المُحكمين الذين يتمتعون بالاستقلال والحياد، ويشاركون في حل المنازعات بالسهولة واليسر الذي لا يجده في الإجراءات العادية أمام المحاكم.

وأضاف سرور خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن مركز كميت، يعمل في مجال التجارة الدولية، وله 6 فروع في دول عربية، بينما يسعى المركز أن يكون له فروع في أفريقيا وأمريكا وأوروبا.

وتابع، أن المطمئن هو أن المركز يلجأ إليه أطراف النزاع بموافقتهم، على عكس المحاكم العادية التي يقاضي فيها طرف نظيره الآخر، بينما في مركز كميت يتم بالاتفاق بين أطراف النزاع، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على نشر ثقافة التحكيم، لرفع العبء عن كاهل قضاء الدولة الرسمية، من أجل استقرار التعاملات ونمو الاقتصاد وجذب الاستثمار.

واختتم حديثه «تكمن أهمية التحكيم كضمانة لتشجييع الاستثمارات الأجنبية، التي لا يخفى على الجميع حرص كل الدول على استقطابها ورعايتها».