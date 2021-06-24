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المستشار محمد عبدالله آل سحيم يوضح مفهوم التحكيم الدولي وأهميته

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المستشار محمد عبدالله آل سحيم يوضح مفهوم التحكيم الدولي وأهميته المستشار محمد عبدالله آل سحيم يوضح مفهوم التحكيم الدولي وأهميته

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قال المستشار محمد عبدالله آل سحيم، عضو النيابة العامة السابق بالسعودية، إن مركز كميت للتحكيم الدولي يمنح الاقتصاد حماية كبيرة ويشجع الاستثمار بين الدول العربية.

وأضاف آل سحيم، خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن التحكيم جاء للقضاء على عدد من السلبيات التي تنشأ نتيجة وجود هذه العلاقات الاقتصادية التي يطرأ عليها بعض الخلافات والنزاعات.

واستكمل تصريحاته، أن مفهوم التحكيم نشأ للقضاء على عدد من السلبيات، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من المزايا التي يميل إليها الكثير من أصحاب الأعمال التجارية، مشيرًا إلى أن وجود ثِقل عربي كمصر والسعودية بالإضافة لوجود عدد من المستثمرين وتنامي التجارة بين البلدين، كان لا بد من وجود مركز تحكيم لفض المنازعات.

المصرى اليوم

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