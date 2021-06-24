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قال المستشار سمير جاويد، نائب رئيس مجلس إدارة مركز كميت للتحكيم الدولي، إن المركز هو الأول من نوعه مصري الجنسية، مشيرًا إلى أنه مهم للغاية بالنسبة لمصر في دفع عجلة الاستثمار.

وأضاف شوكت خلال لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن التحكيم يقدم خدمات الوساطة والتوفيق بالإضافة إلى التدريب والتثقيف على العملية التحكيمية لنشرها في مصر ودول العالم، ومن ثم دور التحكيم لفض نزاعات الاستثمار.

واستكمل حديثه، أن المركز يتميز بالسرعة والحيادية والنزاهة والسرية، حيث أن هناك حد أدنى للفصل في المنازعة التحكيمية 6 أشهر، بينما حد أقصى 12 شهر وليس أكثر من ذلك، مشيرًا إلى أنه لا توجد وسائل طعن تقليدية مثل الاستئناف والطعن بالنقض.

واختتم جاويد تصريحاته، أن أطراف النزاع تلجأ للمركز بالاتفاق وعن طريق التراضي، لحل المنازعة، بينما عندما يصدر المركز حكمًا تحكيميًا يصبح كأي حكم قضائي صدر عن قضاء نهائي وبات قابل للتنفيذ على الفور.