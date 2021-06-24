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كشف محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لضم كريم العراقي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد الخولي، في تصريحات إذاعية: «نادي الزمالك لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي لضم كريم العراقي»، مؤكدًا: «كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة».

وأضاف: «كريم العراقي، رغبته الأولى هي خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، واللاعب يبذل أقصى جهد له لتحقيق ذلك»، مضيفًا: «العراقي، يسعى للظهور بمستوى مميز مع المنتخب في أولمبياد طوكيو، حتى يتمكن من الاحتراف في أوروبا».

وأشار: «لم نتوصل حتى الآن لاتفاق مع عمر كمال عبدالواحد، بشأن تجديد عقده والذي ينتهي في نهاية الموسم الجاري»، مضيفًا: «قدمنا عرضا للاعب لتجديد التعاقد معه، ولكنه لم يحسم موقفه من تجديد عقده».