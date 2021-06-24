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إصابة 10 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

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إصابة 10 أشخاص في حادثي سير ببني سويف إصابة 10 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

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أصيب 10 أشخاص، في حادثي سير مختلفين بالطريق الزراعى والصحراوى الشرقى ببنى سويف، وقع الحادث الاول، إثر تصادم «توكتوك» بسيارة ملاكي، بطريق «القاهرة أسيوط» الزراعي، قبل قرية «بني عدي» التابعة لمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف فيما وقع الحادث الثانى اثر انقلاب ميكروباص امام بوابة الكريمات بالطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم «توكتوك» بسيارة ملاكي، بطريق «القاهرة أسيوط» الزراعي، قبل قرية «بني عدي» التابعة لمركز ناصر.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة 3 أشخاص، هم: سمير نسيم سعد، ٥٢ سنة، مصابًا بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وبراوس فوزي ملوكة، ٢١ سنة، عامل، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وعوض فوزي ملوكة، ١٩ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، بسيارة الإسعاف رقم (431) ونقلت المصابين إلى قسم الطواري بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى. وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة المرور لطبيعتها، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

فيما وقع الحادث الثانى إثر انقلاب ميكروباص أمام بوابة الكريمات بالطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف وقامت سيارات الاسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى وتبن من التحريات الاولية ان الميكروباص كان قادما من القاهرة إلى بنى سويف وامام بوابة الكريمات ونتيجة السرعة انقلب الميكروباص ونتج عن الحادث اصابة 7 أشخاص وهم صفوت عزيز امين ٥٣ سنة من مغاغه عامل مصاب بجروح وكدمات متفرقه وفرانسيس اسكندر فرانسيس ٤٧ سنة عامل مصاب جروح وكدمات متفرقه حمدي سليم عبدالرحمن ٤١سنة من مركز ناصر يعمل نجار مصاب بكسر بالساق اليمني وايمن كساب شلقامي ٣٦ سنة من دنديل مصاب بجروح وكدمات متفرقه وايمن صبحي غبريال ٤٩ سنة من مركز ببا مصاب بجروح وكدمات متفرقه واشرف فرج شفيق ٤٠ سنة من الفشن مصاب جروح وكدمات متفرقه وبباوي موسي ٥٥ سنة من الفشن مصاب جروح وكدمات متفرقه وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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