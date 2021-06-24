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تعاملاته بلغت 100 ألف دولار.. ضبط متهم بتحويل الأموال «المقاصة» نظير عمولة

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تعاملاته بلغت 100 ألف دولار.. ضبط متهم بتحويل الأموال «المقاصة» نظير عمولة تعاملاته بلغت 100 ألف دولار.. ضبط متهم بتحويل الأموال «المقاصة» نظير عمولة

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ضبطت مباحث الأموال العامة، الخميس، أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، لقيامه بممارسة نشاط تحويل الأموال «المقاصة» نظير عمولة

أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بالجيزة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد، خارج نطاق البنوك المعتمدة، بما يُعرف بنظام المقاصة، نظير عمولة يتحصل عليها عن كل عملية تحويل، بالاشتراك مع آخرين خارج البلاد، بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية على برنامج «واتس آب» دالة على نشاطه، و2 أجندة مدون بهما بيان لنشاطه في مجال تحويل الأموال.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المنقضي بلغت نحو 100 ألف دولار أمريكي.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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