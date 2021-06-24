أخبار عاجلة

أرسنال يضمّ البرتغالي تافاريس إلى صفوفه -
"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية -
أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة -
افتتاح مركز للقاح كورونا بمكة الليلة بطاقة استيعابية 15 ألف مستفيد باليوم -
"الجوازات" تؤكد: السجن والغرامة والتشهير عقوبة ناقل الحاج بلا تصريح -
طلاب أسيوط يشتكون من صعوبة مادة اللغة العربية -
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور) -
الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا -
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً -
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جيهان السادات في حاجة إلى الدعاء.. «الإصلاح والتنمية» يدعو بالشفاء لـ «أم الأبطال»

Print
جيهان السادات في حاجة إلى الدعاء.. «الإصلاح والتنمية» يدعو بالشفاء لـ «أم الأبطال» جيهان السادات في حاجة إلى الدعاء.. «الإصلاح والتنمية» يدعو بالشفاء لـ «أم الأبطال»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أنور عصمت السادات، عن مرض زوجة الرئيس الراحل انور السادات السيدة جيهان السادات التي لقبها بأم الأبطال، وقال في بيان له هكذا لقبها أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابي العمليات الحربية نظرًا لجهدها الكبير وما قدمته لرعايتهم وتعويضهم من خلال مشروعات كثيرة كالوفاء والأمل وقرى الأطفال ( SOS ) وغيرها من المشروعات التي تبنتها.

واضاف البيان انها سيدة أولى بمعنى الكلمة استطاعت أن تفى بواجباتها الأسرية وتقوم بدورها الإجتماعى والإنساني، كزوجة رئيس في مشهد لم يعتاده المصريون في هذا الوقت فقابله البعض بإستحسان وفخر وانتقده البعض الآخر، بل وتجاوز في حقها، ولكنها بالرغم من كل ذلك ضربت نموذجًا فريدًا من العطاء والتسامح والبساطة والتواضع.

وقال البيان: «كانت من الصلابة والقوة أن تتحمل رحلة وتجربة مشقة وكفاح مع الرئيس السادات منذ بداية حياته وحتى يوم استشهاده وكانت له خير سند وداعم ونموذجا مبهرا للزوجة وللأم، تحية من القلب لها في محنتها. داعين الله لها بالشفاء وتمام العافية. والتاريخ لن ينسى دورها مع رائدات مصريات آخريات كان لهم السبق في الدفاع عن المرأة وحقوقها ومساواتها وفتح آفاق جديدة لها في المستقبل. وستظل مواقفها الداعمة للدولة المصرية في مراحل عديدة فارقة في عمر الوطن خير شاهد على مسيرة رائعة حافلة بالعطاء والتضحيات.. سلامتك يأم الأبطال».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات 

خسائر بالملايين.. مصطفي سالم يطالب بسرعة التعامل مع حريق طهطا وصرف تعويضات 

لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف

لأول مرة.. دورة تدريبية لمرشحى منصب العميد بجامعة بنى سويف

تأجيل محاكمة نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى سبتمبر

تأجيل محاكمة نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إلى سبتمبر

لتأهيل ذوى الاعاقات السمعية.. إطلاق برنامج سفراء الأيدي الناطقة بمكتبة الإسكندرية

لتأهيل ذوى الاعاقات السمعية.. إطلاق برنامج سفراء الأيدي الناطقة بمكتبة الإسكندرية