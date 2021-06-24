«عربية النواب» : توافق دولي غير مسبوق لخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا

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اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الالتفاف الدولي حول رؤية مصر للخروج الفورى لكل القوى الأجنبية من ليبيا بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق الأمن والاستقرار داخل ليبيا.

وقال أباظة، في بيان له، إن رؤية مصر التي استعرضها السفير سامح شكرى وزير الخارجية في كلمته أمام مؤتمر برلين 2، خاصة ترحيبه بالمواقف الواضحة والشجاعة الصادرة من داخل السلطة التنفيذية الجديدة ومن أبناء الشعب الليبي الواعين لخطورة استمرار تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة على سيادة ليبيا وأمنها واستقلالها الوطني ووحدة أراضيها، وإشادته بالتوافق الدولي الكبير وغير المسبوق الداعي للخروج الكامل والفوري لكافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية في أسرع الآجال دون أي تأخير، على نحو يسمح لليبيين بأن يعبروا عن خياراتهم وأن يعتمدوا مشروعهم السياسي بعيداً عن تأثير القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة، إضافة إلى تقدير السفير سامح شكرى للجهود الدافعة نحو وضع أطر زمنية واضحة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بشكل متزامن ومتوازن وسريع قبيل الانتخابات لإعطاء الزخم المطلوب لانعقادها وفقاً للإرادة الحرة للشعب الليبي.

وأعرب النائب عن ثقته التامة في قدرة جميع القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا على استكمال المسار السياسي لبناء مؤسسات الدولة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار والاتجاه نحو إعادة إعمار ليبيا وتحقيق التنمية الشاملة للشعب الليبيى الشقيق، مطالباً المجتمع الدولى بجميع منظماته ودولته بمساندة ودعم الجهود الليبية حتى يعم الأمن والاستقرار داخل الدولة الليبية الشقيقة.

وكان قد أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة مغادرة جميع القوات الأجنبية والعناصر المسلحة والمرتزقة الأراضي الليبية، مشددا على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، وقرار مجلس الأمن رقم 2570 بما فيه من نص صريح على مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل التراب الليبي دون مماطلة، معربا عن قلقه لما لمسه من محاولات للتنصل من هذا الالتزام الواضح والذى أقره مجلس الأمن.