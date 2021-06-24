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لجنة من أسقفية التعليم المسيحي بمجلس البطاركة الكاثوليكي بمصر تزور سوهاج

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لجنة من أسقفية التعليم المسيحي بمجلس البطاركة الكاثوليكي بمصر تزور سوهاج لجنة من أسقفية التعليم المسيحي بمجلس البطاركة الكاثوليكي بمصر تزور سوهاج

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استقبل الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، الخميس، لجنة الخدام المنبثقة من اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وذلك بمقر المطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب يوحنا بخيت، أمين عام اللجنة، حيث دار اللقاء حول ثلاث موضوعات وهي: تكوين أمناء الخدمة، وتم الاتفاق على عقد ثلاث لقاءات حول القيادة، ومهام أمين الخدمة، وتنظيم يوم الخادم على مستوى الإيبارشيات، وتحدد له إجازة عيد القوات المسلحة، كما يتم تنظيم يوم الخادم البطريركي، وتحدد له بصفة مبدئية إجازة عيد المولد النبوي، حسب ما يتناسب مع غبطة البطريرك.

يذكر أنه تم عقد لقاء أبوي بين نيافة الأنبا توما وأعضاء اللجنة، حيث رحب نيافته بالمجموعة، وقدم أمين العام اللجنة تعريفًا للجنة وعملها، ثم تحدث نيافة المطران عن أهمية تكوين أمناء الخدمة والخدام، كما تطرق لرسالة قداسة البابا فرنسيس حول التعليم المسيحي. وفي نهاية اللقاء، تم التقاط الصورة التذكارية مع نيافته.

المصرى اليوم

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