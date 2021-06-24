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اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الخامسة

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اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الخامسة اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الخامسة

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تنطلق، مساء الخميس، فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة والتي تحمل عنوان دورة النيل. وأعلنت إدارة المهرجان عن تشكيل لجان تحكيم الجوائز الموازية للدورة الخامسة، التي ستعقد في الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.

وتترأس المخرجة الفلسطينية نجوى نجار لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي من بين الأفلام المشاركة بمسابقة الفيلم الطويل، وتضم في عضويتها الفنان شريف رمزي والإعلامية المغربية فاطمة النوالي رئيسة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، والمخرج والمنتج شريف مندور. وتضم لجنة تحكيم جائزة الفيلم المصري الفنانة التونسية درة، والفنان أحمد مجدي، والمنتج هشام سليمان.

واستحدث المهرجان مسابقة جديدة لأفلام الورش التي ينظمها على مدار العام، ويعرض خلالها الأفلام التي أنجزها طلاب الورش تحت إشراف مدربيهم وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة سلوى محمد على والفنان أحمد وفيق والمنتج صفي الدين محمود. ومن جهة أخرى تشكلت لجنة تحكيم جمعية نقاد السينما المصريين هذا العام، برئاسة الناقدة ماجدة موريس، وعضوية الناقد خالد محمود، والناقد محمد سيد عبدالرحيم.

يذكر أن مهرجان أسوان يعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة بلان، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة أكت، ويكرم النجمة الفرنسية ماشا ميريل، والنجمة إلهام شاهين، والنجمة دنيا سمير غانم، والمخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.

المصرى اليوم

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