النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتخفيف معايير قضايا التفرقة العمرية في العمل

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أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يسهل على المواطنين تقديم دعاوى قضائية تزعم التمييز على أساس السن (التفرقة العمرية) في مكان العمل.

وحسب صحيفة «ذا هل» في تقرير نشرته، الخميس، أقر المشرعون مشروع القانون بأغلبية 247-178 صوتًا، وانضم 29 جمهوريًا إلى جميع الديمقراطيين في دعم مشروع القانون.

وسيرفض مشروع القانون فعليًا قرار المحكمة العليا لعام 2009، في قضية «Gross v. FBL Financial Services»، والذي قضى بأن الأشخاص الذين يرفعون دعاوى التمييز على أساس السن يجب أن يثبتوا أنه كان العامل الحاسم في قرار العمل، وبدلاً من ذلك سيتعين على العمال الذين يزعمون التمييز أن يثبتوا أنه كان عاملاً محفزًا، حتى لو كانت هناك عوامل أخرى.

وقال رئيس لجنة التعليم والعمل في مجلس النواب بوبي سكوت أن ذلك سيساعد في حماية العمال الأكبر سنًا الذين هم أكثر عرضة للتمييز على أساس السن.

وأضاف سكوت: «من الواضح أن سوق العمل والاقتصاد لا يمكن أن يتعافى تمامًا من الوباء إذا فشلنا في دعم عمالنا الأكبر سنًا».

ووفقًا للجمعية الأمريكية للمتقاعدين هناك ما يقرب من ثلثي الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكثر قد شاهدوا أو عانوا من التمييز على أساس السن في مكان العمل.

وبموجب التشريع الجديد، يمكن للمحاكم أن تمنح انصافًا تفسيريًا وامر قضائي في أي دعاوى يظهر فيها الفرد أن التمييز على أساس السن كان عاملاً محفزًا، ولكن لصاحب العمل أن يثبت أنه كان سيتخذ نفس الإجراء بغض النظر. لكن المحاكم لا تستطيع منح تعويضات أو طلب إعادة أو ترقيات في مثل هذه الحالات.

وأقر مجلس النواب مؤخرًا مشاريع قوانين أخرى تهدف إلى المساعدة في حماية العمال من التمييز والعنف.

وفي الشهر الماضي، أقر مجلس النواب تشريعًا من الحزبين لضمان أن العمل يوفر أماكن إقامة معقولة للموظفات الحوامل، مثل منحهن مقاعد وإعفائهن من رفع الأشياء الثقيلة.

وفي أبريل، وافق مجلس النواب على مشروع قانون يطالب أرباب العمل في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية بوضع خطط للوقاية من العنف في مكان العمل، بالنظر إلى أن العاملين في هذه المجالات هم أكثر عرضة للإصابات من العنف في الوظيفة.