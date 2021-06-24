أسرة رأس السنة يتسلمون جوائز جمعية النقاد صقر وشاهيناز وحفظي يحتفلون بجائزة أفضل فيلم

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تسلم صناع فيلم «راس السنة» اليوم الجوائز التي حصل عليها العمل من جمعية كتاب نقاد السينما. وحضر الحفل مخرج العمل أحمد صقر ومنتجته شاهيناز العقاد- لاجوني فيلم- وكاتبه ومنتجه محمد حفظي ومنتجه الفني أحمد فرغلي.

وعبر صقر عن سعادته كونها جائزة من جهة مثل جمعية النقاد التي تجمع كتاب ونقاد السينما المصرية وهو شئ جميل أن يحصد العمل جائزة أفضل فيلم وهو دليل على تكامل عناصره ووجه صقر الشكر المنتجة شاهيناز العقاد والسيناريست والمنتج محمد حفظي لثقتهم فيه.

أما شاهيناز العقاد فعبرت عن سعادتها بالعمل وخصوصا أنه بالنسبة لها اول اعمال الشركة وهي فخورة بالجائزة التي حصل عليها العمل وأبدت شاهيناز حماستها لمعاودة العمل مرة أخرى مع صقر خصوصا على مشروعه الجديد.

وهي تصور حاليا من إنتاج شركتها فيلم برة المنهج.

أما محمد حفظي فشكر صقر وشاهيناز لأنهم حمساه للتفكير في خروج هذا العمل للنور وتقديمه.