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قلق في الأهلي خوفًا من الاستهتار أمام الترجي .. وعبدالحفيظ ينفعل على اللاعبين

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قلق في الأهلي خوفًا من الاستهتار أمام الترجي .. وعبدالحفيظ ينفعل على اللاعبين قلق في الأهلي خوفًا من الاستهتار أمام الترجي .. وعبدالحفيظ ينفعل على اللاعبين

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سادت حالة من القلق داخل النادي الأهلي بعد حالة الاسترخاء التي انتابت البعض داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل لقاء الإياب أمام الترجي التونسي، يوم السبت المقبل.
ويخشى الجهاز الفني لنادي الأهلي، بقيادة موسيماني، من تسرب حالة من الاستهتار داخل نفوس اللاعبين، خاصة بعد الفوز الذي حققه الأهلي على الترجي بهدف نظيف في عقر داره في مباراة الذهاب.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قبل انطلاق مران الأهلي، مساء أمس الاربعاء، على الاجتماع باللاعبين، في حضور الجهاز الفني، وطالبهم بضرورة طي صفحة مباراة الذهاب أمام الترجي في نصف نهائي دوري الأبطال، والفوز الذي حققه الفريق بهدف نظيف، مؤكدًا أن مباراة العودة، يوم السبت المقبل، ستكون أصعب بكثير من مباراة الذهاب.

وأكد عبدالحفيظ ضرورة التركيز في مباراة الإياب المقبلة أمام الترجي، لأنها الخطوة الأهم لتتويج الجهود التي بذلها الأهلي منذ بداية البطولة من أجل الوصول إلى المباراة النهائية.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبي الأهلي لمدة 30 دقيقة، حرص خلالها على تأكيد قوة فريق الترجي التونسي، وتذكير اللاعبين بأن الفريق لم يتأهل بعد للمباراة النهائية، خاصة أن هناك مباراة صعبة تنتظرهم في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا مساء السبت المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي، مساء السبت المقبل، على ملعب الأهلي we السلام، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الترجي في القاهرة، لحسم تأهله إلى المباراة النهائية في البطولة، بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في رادس بهدف نظيف سجله محمد شريف.

المصرى اليوم

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