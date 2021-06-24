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فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند

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فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند
الصحة العالمية خلصت إلى مناسبته للأطفال بعمر 12 عامًا فأكثر

فايزر: لقاحنا فعال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند

قالت شركة فايزر، اليوم الخميس: إن لقاحها ضد فعّال بنسبة 90% ضد سلالة دلتا المتحورة في الهند.

وأضافت الشركة أن أبحاثها كشفت أن سلالة دلتا المتحورة في الهند أصبحت السائدة.

ومن جهة أخرى خلصت مجموعة خبراء استشارية استراتيجية من منظمة الصحة العالمية، إلى أن اللقاح المضاد لكورونا الذي تُنتجه شركتا فايزر وبيونتيك، مناسب للأطفال بعمر 12 عامًا فما فوق.

وفي هذا السياق، قامت منظمة الصحة العالمية، بتحديث إرشاداتها الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، بإضافة بند خاص بالأطفال والمراهقين.

وقال الخبراء في المنظمة: إن "المرض لدى الأطفال والمراهقين، كقاعدة عامة، يكون أكثر اعتدالًا، مقارنة بالبالغين؛ لذلك إذا لم يكونوا في مجموعة معرضة بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا؛ يمكن تطعيمهم بشكل أقل إلحاحًا من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والعاملين في المجال الطبي".

ورأى خبراء منظمة الصحة العالمية في الوقت نفسه، وجود حاجة إلى بيانات إضافية حول استخدام اللقاحات المختلفة المضادة لكورونا بين الأطفال؛ لتقديم توصيات عامة للتطعيم بين الفئات العمرية الأصغر سنًّا.

وتشير التوصية أيضًا إلى أن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية، قد خلُص إلى أن اللقاح الذي طوّرته شركتا فايزر وبيونتيك، مناسب للاستخدام من قِبَل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، تقوم بتحديث توصياتها حين تظهر أدلة جديدة من البحوث، أو عندما تستدعي الحالة الوبائية إجراء تغيير في السياسات المتبعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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