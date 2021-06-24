محمد صلاح يعترض على قرار ليفربول لمنعه من المشاركة في الأولمبياد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، أصبح مهددا بالمشاركة مع المنتخب المصري الأولمبي في دورة أولمبياد طوكيو 2020 المقرر إنطلاقها الشهر المقبل.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة «ميرور» الإنجليزي مساء أمس، يحاول محمد صلاح محاربة قرار ليفربول بمنعه بالمشاركة في طوكيو، خاصة وأن النجم المصري أبدى موافقته منذ فترة لإرتداء قميص المنتخب الأولمبي داخل دورة طوكيو.

أضاف القرير الإنجليزي، محمد صلاح يستعد للاعتراض على قرار ليفربول بمنعه من اللعب في دورة طوكيو الصيفية، خاصة وأنه كان على وشك أن يتم اختياره من بين الثلاثة الكبار الذي يضمهم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في القائمة النهائية.

أكد التقرير، أن ليفربول ليس لديه خيار سوى قبول مشاركة صلاح في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون مطلع العام المقبل، لذا لا يتعين عليه الموافقة على مشاركته في الأولمبياد خاصة وأنها ليست مسابقة ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وفقًا لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أحمد مجاهد، فإن صلاح يخطط للاستئناف ضد قرار ليفربول على أمل أن يقوموا بدورهم بالسماح له بالمنافسة.