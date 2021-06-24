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حملة مسائية لمأموري الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بأكتوبر

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حملة مسائية لمأموري الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بأكتوبر حملة مسائية لمأموري الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بأكتوبر

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صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم شن حملة مسائية مفاجئة لمأموري الضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بالمدينة، لضبط المخالفات وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون بين الإدارات المعنية بالجهاز، وصندوق «الإسكان الاجتماعي»، وشرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أن الحملة قامت بالمرور على مناطق وقطاعات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ ٨٠٠ فدان ومنطقة ابني بيتك ٦، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

كما طالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور المدة القانونية، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم طبقا للقانون على كافة الوحدات المخالفة لذلك.

المصرى اليوم

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