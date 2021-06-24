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الموافقة على 63 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

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الموافقة على 63 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف الموافقة على 63 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

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قال الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف، إنه تمت الموافقة على 63 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2703 طلبا، وقبول تظلم واحد، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1387 عقدا موزعا (986عقود مباني+401عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تراس الاجتماع رقم(78)للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة،وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،والمستشار العسكرى للمحافظة،و لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة،,أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة

المصرى اليوم

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