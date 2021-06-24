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بطولة تامر حسني .. «مش أنا» يحقق مليون و10 آلاف جنيه في أول ليلة عرض

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بطولة تامر حسني .. «مش أنا» يحقق مليون و10 آلاف جنيه في أول ليلة عرض بطولة تامر حسني .. «مش أنا» يحقق مليون و10 آلاف جنيه في أول ليلة عرض

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نجح الفنان تامر حسني في تحقيق حالة انتعاش في إيرادات الافلام السينمائية وحقق فيلمه «مش أنا» في أول ليلة عرض مليون و10 آلاف جنيه.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك في بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

المصرى اليوم

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