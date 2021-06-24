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"مسن غميقة وشقيقته" ينتظران قرار التنمية الاجتماعية بنقلهما لدور الرعاية
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:56 مساءً
أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:56 مساءً
افتتاح مركز للقاح كورونا بمكة الليلة بطاقة استيعابية 15 ألف مستفيد باليوم
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:56 مساءً
"الجوازات" تؤكد: السجن والغرامة والتشهير عقوبة ناقل الحاج بلا تصريح
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:56 مساءً
طلاب أسيوط يشتكون من صعوبة مادة اللغة العربية
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:55 مساءً
سفيرا أمريكا وبريطانيا يزوران الكنيسة الأسقفية .. والمطران يطلعهما على سجلات المعمودية صور)
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:50 مساءً
الكرملين: بوتين وبايدن يقدران التنسيق الروسي الأمريكي حول نقل المساعدات لسوريا
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:44 مساءً
نحو 9 آلاف بجامعة نجران يؤدون اختباراتهم النهائية إلكترونياً
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:42 مساءً
خلال أسبوع.. جامعة جازان تستقبل أكثر من 28 ألف طلب قبول إلكتروني
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:42 مساءً
"العسومي": المرصد العربي لحقوق الإنسان سيدافع عن الدول العربية حال تعرضها للهجوم من أطراف أجنبية
-
الأحد 11 يوليو 2021 03:42 مساءً
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نداء لأهالى الجيزة..قطع المياه عن 14 منطقة لمدة 10 ساعات
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فيديو اليوم السابع
الخميس 24 يونيو 2021 12:00 مساءً
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