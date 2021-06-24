ياسمين رئيس تبدأ تصوير أول مشاهد «60 دقيقة» في بيروت

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تبدأ الفنانة ياسمين رئيس تصوير أول مشاهدها في مسلسل «60 دقيقة»، غدا الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

المسلسل من إخراج مريم الأحمدى وإنتاج صادق الصباح وتأليف محمد هشام عبية، ويشارك في بطولته سوسن بدر، شيرين رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.

من جانبه، قال منتج العمل صادق الصباح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن المسلسل يتكون من 9 حلقات فقط، ومكتوب بطريقة مختلفة ويراهن من خلاله على ياسمين رئيس في منطقة مختلفة تماماً.

من ناحية أخرى، أوشكت ياسمين رئيس على الانتهاء من تصوير فيلم «جارة القمر»، حيث تصور مشاهدها الأخيرة من الفيلم في مدينة أسوان، والعمل إخراج هادي الباجورى، وتأليف محمود زهران، حيث تشارك في بطولته مع كل من الفنان كريم فهمى ومحمد الشرنوبى وبيومي فؤاد وسوسن بدر وأحمد مالك.